Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

CUMHURBAŞKANI İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI



2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 oldu.

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?



Kararla birlikte 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu.NTV'nin haberine göre tablo şöyle: