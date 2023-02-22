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  • 2024 Renault Clio'nun tasarımı kameralara takıldı: Böyle görünebilir

2024 Renault Clio'nun tasarımı kameralara takıldı: Böyle görünebilir

Renault'nun, Türkiye'de çok satan modellerinden beşinci nesil Clio'nun güncellenmiş versiyonunu bu bahar tanıtması bekleniyor. Makyajlı 2024 Renault Clio'nun tasarımı İspanya'daki reklam filmi çekimleri sırasında görüntülendi.

22 Şubat 2023 | 07:07
Son Güncellenme: 22 Şubat 2023 | 07:31
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2024 Renault Clio'nun tasarımı kameralara takıldı: Böyle görünebilir

Beşinci nesil Renult Clio, 2019 yılındaki ilk çıkışından yaklaşık dört yıl sonra makyajlanıyor. 2024 Renault Clio, bu hafta İspanya'nın Valencia sokaklarında bir reklam çekimi sırasında amatör kamera tarafından görüntülendi.

Chip Online'ın aktardığı habere göre otomobil üreticileri, modellerinin ön kısımlarını ayırt etmek; ne kadar teknolojik ve modern olduklarını göstermek için giderek daha fazla ışık kullanıyor. Renault Clio da bu akıma uyacak gibi duruyor.

Ortaya çıkan son görüntülere göre makyajlı 2024 Clio'nun ön tarafı ve far bölümü önemli bir değişim geçiriyor. Yeni ışık imzasına hazırlanan Clio'da ızgaranın Renault logosunun altındaki bölümü daha geniş olacak gibi görünüyor. Bu tasarım Clio'yu daha hacimli gösteriyor. 

Videoda arka taraf görünmese de Clio'nun yeni arka farlara ve tampona sahip olması bekleniyor. Makyajlı Clio muhtemelen ön konsolun ortasına monte edilmiş dikey odaklı ekran için yeni bir yazılıma sahip olacak.

Yeni tasarımda, yeni direksiyon simidi, yeniden tasarlanan gösterge panelinin de olması bekleniyor.
 

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