Birinci ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında karar çıktı. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada firmalara 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından ceza verilmediği kaydedildi.

ALD Automotive Tur. Tic. AŞ, Çelik Motor Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri AŞ, Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. AŞ, Otonet Motorlu Taşıtlar AŞ, TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ ve Groupe Psa Otomotiv Pazarlama AŞ 23 Şubat’ta sözlü savunma vermişti.

Rekabet Kurulu, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“03.03.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve/veya araç kiralama şirketi 24 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerine ilişkin bilgiye ve belgeye ulaşılamadığından adı geçen teşebüslere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.”