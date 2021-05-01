Ersöz ailesi, Türkiye’nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen, adeta çürümüş klasik otomobilleri kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar orijinalleriyle yeniliyor. Kaportasını günlerce çekiçleyerek eski formuna kavuşturmak için yoğun el emeği sarf eden baba ve oğlu Emir Ersöz, birçok parçası çürüyen ya da kaybolan klasik arabaların, ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını yurt dışından getirtiyor.Her bir araç için 6 aydan 1,5 yıla kadar emek harcanıyor.
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