ARA
Bist 100
5146,11
0,43%
Bist 100
Dolar/TL
19,3132
0,1447%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2132
0,7832%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0984
0,652%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1246,77
0,36%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep

Lamborghini CEO’su, hibrit Revuelto siparişlerinin zengin otomobil alıcılarından gelen ‘inanılmaz’ talebi gösterdiğini söylüyor... Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar lüks tüketicileri etkilememiş görünüyor.

12 Nisan 2023 | 13:23
Son Güncellenme: 12 Nisan 2023 | 13:52
0
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep

Lamborghini'nin 600.000 dolarlık yeni hibrit süper otomobiline gelen talep CEO Stephan Winkelmann'a göre zengin otomobil alıcılarının hala harcama yaptığının göstergesi...

 


 

1
PİYASALARDAKİ ÇALKANTILARDAN ETKİLENMEDİ

PİYASALARDAKİ ÇALKANTILARDAN ETKİLENMEDİ

CEO Stephan Winkelmann CNBC'ye verdiği demeçte, Lamborghini'nin geçen ay piyasaya sürdüğü ilk plug-in hibridi Revuelto için şimdiden bir bekleme listesi oluştuğunu ve iki yıllık sipariş olduğunu söyledi. Siparişler, son aylarda finansal piyasalarda ve bankacılık sistemlerinde yaşanan küresel çalkantılara rağmen geldi.
2
YAVAŞLAMA GÖRMÜYORUZ

YAVAŞLAMA GÖRMÜYORUZ

Winkelmann, "Son 24 ayda yaşanan her şeye rağmen müşterilerimizin dayanıklılığı inanılmaz. Bizimki gibi otomobilleri satın almak için sipariş alımında herhangi bir yavaşlama görmüyoruz" dedi.
3
TALEP SÜRÜYOR

TALEP SÜRÜYOR

CNBC'ye göre Revuelto ve diğer süper otomobiller için verilen siparişlerin yoğunluğu, tüketici ekonomisinin diğer kesimlerindeki yavaşlamalara rağmen varlıklı tüketicinin devam eden gücünü vurguluyor. Örneğin Ferrari'nin hisse fiyat bu yıl %27 arttı. Ferrari, Bentley, Rolls Royce ve diğer önde gelen markalar geçen yıl rekor satış ve üretim bildirdi.
4
GEÇEN YILKİ REKOR KIRILABİLİR

GEÇEN YILKİ REKOR KIRILABİLİR

Lamborghini geçen yıl 2021'e göre %10 artışla dünya çapında 9.233 araç üretti. Winkelmann, 2023 üretimini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu, ancak siparişlerin ilk çeyrekteki gibi devam etmesi halinde şirketin geçen yılki rekoru yakalayabileceğini veya aşabileceğini söyledi.
5
İLK TAM ELEKTRİKLİ NE ZAMAN?

İLK TAM ELEKTRİKLİ NE ZAMAN?

Revuelto'dan sonra piyasaya sürülen her Lamborghini modeli bir hibrit olacak. Lamborghini'nin ilk tamamen elektrikli modelini 2028 veya 2029'da piyasaya sürmeyi planlıyor.
6
KOLEKSİYONERLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

KOLEKSİYONERLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

Otomobil koleksiyoncuları ise Revuelto'nun cazibesinin bir nedeninin de satılacak ve üretilecek son nesil V12 süper otomobillerden birine sahip olmak olduğunu söylüyor.
7

Maksimum hızı 350 km/s olan 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede, 0-200 km/s’ye ise 7 saniyede ulaşıyor.
8

Revuelto’nun üretimi 2023′ün ikinci yarısında başlayacak ve ilk otomobiller dördüncü çeyrekte ABD’ye teslim edilecek.
9

Winklemann, “Sonra gelecek yıl tam gaz devam edeceğiz ve pazarın nasıl hareket ettiğini göreceğiz” dedi.
10
BEKLENTİLER NE?

BEKLENTİLER NE?

Winkelmann, Revuelto’nun; yerini aldığı Aventador modeli kadar veya ondan daha iyi satacağını söyledi. Lamborghini, on yılı aşkın ömrü boyunca 11.000′den fazla Aventador sattı.
11

0
  • ALTIN GRAM - TL 1246,77 0,36%
  • ALTIN ONS 2007,79 0,21%
  • BIST 100 5146,11 0,43%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3132 0,1447%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2132 0,7832%
  • EURO/USD 1,0984 0,652%
  • INGILIZ STERLINI 1,24664 0,33522%
  • JAPON YENI 133,237 -0,349%
  • KANADA DOLARI 1,34488 -0,14886%
  • RUS RUBLESI 82,35 1,5413%
Günün En Çok Okunanları
Yatırımcıların ilk çeyrek tercihleri belli oldu
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
Dünyadaki en zengin 10 kadın
GERİ
İLERİ
Yatırımcıların ilk çeyrek tercihleri belli oldu
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih
31 bin 600 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı
Süper zenginler neden Norveç’i terk ediyor?
Hazine 2 ihalede 15,5 milyar lira borçlandı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 150 gözaltı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL