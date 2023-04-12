600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep

Lamborghini'nin 600.000 dolarlık yeni hibrit süper otomobiline gelen talep CEO Stephan Winkelmann'a göre zengin otomobil alıcılarının hala harcama yaptığının göstergesi...





1 PİYASALARDAKİ ÇALKANTILARDAN ETKİLENMEDİ CEO Stephan Winkelmann CNBC'ye verdiği demeçte, Lamborghini'nin geçen ay piyasaya sürdüğü ilk plug-in hibridi Revuelto için şimdiden bir bekleme listesi oluştuğunu ve iki yıllık sipariş olduğunu söyledi. Siparişler, son aylarda finansal piyasalarda ve bankacılık sistemlerinde yaşanan küresel çalkantılara rağmen geldi.

2 YAVAŞLAMA GÖRMÜYORUZ Winkelmann, "Son 24 ayda yaşanan her şeye rağmen müşterilerimizin dayanıklılığı inanılmaz. Bizimki gibi otomobilleri satın almak için sipariş alımında herhangi bir yavaşlama görmüyoruz" dedi.

3 TALEP SÜRÜYOR CNBC'ye göre Revuelto ve diğer süper otomobiller için verilen siparişlerin yoğunluğu, tüketici ekonomisinin diğer kesimlerindeki yavaşlamalara rağmen varlıklı tüketicinin devam eden gücünü vurguluyor. Örneğin Ferrari'nin hisse fiyat bu yıl %27 arttı. Ferrari, Bentley, Rolls Royce ve diğer önde gelen markalar geçen yıl rekor satış ve üretim bildirdi.

4 GEÇEN YILKİ REKOR KIRILABİLİR Lamborghini geçen yıl 2021'e göre %10 artışla dünya çapında 9.233 araç üretti. Winkelmann, 2023 üretimini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu, ancak siparişlerin ilk çeyrekteki gibi devam etmesi halinde şirketin geçen yılki rekoru yakalayabileceğini veya aşabileceğini söyledi.

5 İLK TAM ELEKTRİKLİ NE ZAMAN? Revuelto'dan sonra piyasaya sürülen her Lamborghini modeli bir hibrit olacak. Lamborghini'nin ilk tamamen elektrikli modelini 2028 veya 2029'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

6 KOLEKSİYONERLER DE İLGİ GÖSTERİYOR Otomobil koleksiyoncuları ise Revuelto'nun cazibesinin bir nedeninin de satılacak ve üretilecek son nesil V12 süper otomobillerden birine sahip olmak olduğunu söylüyor.

7 Maksimum hızı 350 km/s olan 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede, 0-200 km/s’ye ise 7 saniyede ulaşıyor.

8 Revuelto’nun üretimi 2023′ün ikinci yarısında başlayacak ve ilk otomobiller dördüncü çeyrekte ABD’ye teslim edilecek.

9 Winklemann, “Sonra gelecek yıl tam gaz devam edeceğiz ve pazarın nasıl hareket ettiğini göreceğiz” dedi.

10 BEKLENTİLER NE? Winkelmann, Revuelto’nun; yerini aldığı Aventador modeli kadar veya ondan daha iyi satacağını söyledi. Lamborghini, on yılı aşkın ömrü boyunca 11.000′den fazla Aventador sattı.