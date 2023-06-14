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7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında ödül sahibini buldu.

14 Haziran 2023 | 10:46
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7 finalist vardı: 'Türkiye'de Yılın Otomobili' Seçildi...

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen törenle açıklandı. Yarışmada, OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 580 puan alan Nissan X-Trail birinci seçildi.

Diğer kategorilerdeki birinciler

Ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler belli oldu.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Iğdır ve Kars'ta düzenlenen Dacia Jogger tanıtımı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü "arka koltuk ekran deneyimi" ile BMW 7 serisine ve "Yılın Tasarımı" ödülü de Peugeot 408'e verildi.

"Yılın Otomobili bir marka haline geldi"

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, törende yaptığı konuşmada, "Yılın Otomobili"nin marka haline geldiğini belirterek, "Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı." dedi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem de otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ghanem, "Hepinizin bildiği gibi Nissan X-Trail gerek şehir içi gerekse şehir dışı noktalarda benzersiz bir deneyim sunan ve Türk ailelerinin ihtiyacını karşılayacak yetenekli bir SUV. Bu değerli ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Finalde 7 otomobil yarıştı

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında 33 aday araç arasından, jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finale kaldı.

Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" kriterleri açısından değerlendirildi.

"Yılın Otomobili"ni belirleyen ikinci etapta ise BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408, Toyota Corolla Cross finale kalmaya hak kazandı.

Birinci seçilen Nissan X-Trail, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

"Türkiye'de Yılın Otomobili 2023" yarışması, Bosch Car Service, Bridgestone, Intercity İstanbul Park, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda düzenleniyor.

Finalist otomobillerin puanları

Yarışmanın finalinde, "Nissan X-Trail" 3 bin 580, "Peugeot 408" 3 bin 550, "Toyota Corolla Cross" 2 bin 270, "Opel Astra" 2 bin 140, "Hyundai IONIQ 5" 1550, "Dacia Jogger" 1490 ve "BMW X1" 1420 puan aldı.

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