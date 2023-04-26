ARA
Bist 100
4891,01
0%
Bist 100
Dolar/TL
19,4215
-0,016%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3153
0,0009%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0975
-0,01%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,8
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı

ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracının başlangıç fiyatı, ABD'deki ortalama yeni araç fiyatının altına düştü.

26 Nisan 2023 | 01:14
0
ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı

Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplandı.

Model Y, geçen yıl ABD'de en çok satan elektrikli araç olmuştu.

Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime gitmişti. Şirket, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.

Şirket, geçen hafta ise Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın artırmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,8 0,04%
  • ALTIN ONS 1998,35 0,06%
  • BIST 100 4891,01 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4215 -0,016%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3153 0,0009%
  • EURO/USD 1,0975 -0,01%
  • INGILIZ STERLINI 1,24142 0,0415%
  • JAPON YENI 133,505 -0,172%
  • KANADA DOLARI 1,36306 0,02201%
  • RUS RUBLESI 81,7 1,0501%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Amazon Prime 7,90'lık ücretine zam yaptı
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL