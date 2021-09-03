ABD’de, ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’ya, 17 kişinin yaralanmasına bir kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan otopilot sistemi nedeniyle soruşturma açıldı.

Tesla’nın araçlarının otopilot kullanımına bağlı olarak 17 kişinin yaralanmasına, bir kişinin de ölümüne sebep olması ABD’li yetkilileri harekete geçirdi.

Kaza yapan araçların tümünün otopilotta veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi tarafından 2014-2021 yılları arasında satılan tüm araçlarla ilgili veriler incelenecek.

Yapılan detaylı araştırmanın ardından araçların yeterince güvenli olup olmadığı anlaşılmış olacak.

SON TESLİM TARİHİ 22 EKİM

Tesla’nın istenen verileri teslim etmesi için son tarih olarak 22 Ekim belirlendi. Kazaların kaynağının yazılım ya da donanım bakımından bu teknolojiden kaynaklandığı tespit edilirse, piyasadan belirlenen modellerin geri çekilmesi gerekebileceği aktarıldı.