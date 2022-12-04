ARA
Bist 100
5214,29
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,6461
-0,0434%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7807
0,1125%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0609
0,1728%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1074,91
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Aldığı sıfır araçtan ses gelince: Yargıtaydan dikkat çeken karar

Aldığı sıfır araçtan ses gelince: Yargıtaydan dikkat çeken karar

04 Aralık 2022 | 12:35
Son Güncellenme: 07 Aralık 2022 | 00:51
0
Aldığı sıfır araçtan ses gelince: Yargıtaydan dikkat çeken karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aldığı sıfır araçtan ses gelmesi üzerine yenisiyle değişim talebinde bulunan araç sahibinin talebinin, yetersiz bilirkişi raporuyla reddedilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, Trabzon'da yaşayan bir kişi 2018'de 168 bin lira bedelle sıfır bir araç satın aldı.

48 gün kullandığı aracın motorundan ses geldiğini fark eden kişinin aracı, götürdüğü serviste 3 gün kaldı. Araç sahibine, 2018 model araçlarda bu sesin normal olduğu söylenerek, "yapılacak bir şey yok" cevabı verildi.
 

  • Araç sahibi, otomobilinin ücretsiz olarak aynı marka ve aynı tipte yenisiyle değiştirilmesi için dava açtı.
  • Davaya bakan yerel mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda davayı reddetti.
  • Kararın istinafa taşınması üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de başvuruyu reddetti. Araç sahibi, kararı temyiz etti.
     

Bilirkişi raporu yetersiz bulundu


Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararını kaldırdı, ilk derece mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

Yargıtayın bozma gerekçesinde, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, aracın gaz pedalına basıp çekerken çok hafif bir metale çarpma sesinin duyulduğu, sesin bu model ve tipteki araçlarda mevcut olduğu, bu konuda yaygın bir şikayet bulunmadığının belirtildiği aktarıldı.

Bilirkişinin, raporunu hazırlarken, raporun dayanağı olan somut ve özel nedenleri, bilimsel verilere uygun olarak göstermek zorunda olduğu vurgulanan gerekçede, Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde bilgi ve belgelere dayanan gerekçe içeren raporların hükme dayanak yapılabileceği anlatıldı.

Gerekçede, "Sesin gürültü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sesin bu model tipteki araçlarda mevcut olduğu gibi 'soyut ihtimal ve varsayımlar' üzerine oluşturulmuş, davacı tarafça da kabul edilmeyen bu rapora dayanarak bir hükme varılması mümkün değildir." tespiti yapıldı.

Bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı öğretim görevlilerinin bulunduğu üniversiteden temin edilecek, konusunda uzman akademik kariyere sahip 3 kişilik yeni bilirkişi kurulundan rapor alınması gerektiği belirtildi.

Gerekçede, tüm dosya kapsamı değerlendirilmek suretiyle, teknik verileri gösterir, bu verileri yorumlar mahiyette ve bu yorumların nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli, üretici firmanın aracın üretimiyle ilgili kusurunun bulunup bulunmadığını da belirtir şekilde alınacak raporun sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği kaydedildi.

Etiketler
Manşet
0
  • ALTIN GRAM - TL 1074,91 -0,05%
  • ALTIN ONS 1793,05 0,05%
  • BIST 100 5214,29 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6461 -0,0434%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7807 0,1125%
  • EURO/USD 1,0609 0,1728%
  • INGILIZ STERLINI 1,21784 0,14514%
  • JAPON YENI 136,212 0,244%
  • KANADA DOLARI 1,36675 -0,19097%
  • RUS RUBLESI 64,965 0,1387%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
Asgari ücret, EYT: Bakan Bilgin'den yeni açıklamalar
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL