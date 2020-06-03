Covid-19 salgını küresel çapta ekonomileri derinden etkilemeye devam ediyor. Türkiye’de de etkisi ağır biçimde hissedilen ekonomik yavaşlama tüm sektörlerin ‘yeni normal’in şartlarına adapte olmasını zorunlu kılıyor.

Turizm ve seyahat kısıtları nedeniyle salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de araç kiralama oldu.

Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketlerinin yöneticileri pazarın yüzde 60’a varan oranlarda daraldığını belirtiyor.

Dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinden Hertz’in geçen hafta ABD ve Kanada’da konkordato başvurusunda bulunması, dünya genelinde sektörün yaşadığı sıkıntıların önemli bir göstergesi.

Hertz’in Türkiye’deki operasyonlarının devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.