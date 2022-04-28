Dünyanın en geleneksel otomobil markalarından biri olarak kabul edilen ve 100 yılı aşan bir tarihe sahip olan Datsun’un fişi, Nissan tarafından çekildi.

Marka, en büyük başarılarını 1950’ler ve 1960’larda yaşadı. Datsun 1958’de dayanıklılığını kanıtlamak için Avustralya Ralli Şampiyonası’na katılmıştı. 1981 yılına kadar Datsun, toplam 190 ülkede yaklaşık 20 milyon araba satmıştı. DAT kelimesi, ilk üç yatırımcının aile adlarının kısaltmasıydı: Den, Aoyama ve Takeuchi. Ayrıca Japonca’da kelime ‘yıldırım hızında’ anlamına gelir. DAT aynı zamanda şirketin benimsediği dayanıklı, çekici, güvenilir ilkelerine atıf yapıyordu. 1930’ların başında şirket “DAT-son” yani “DAT’ın oğlu” adlı ekonomik bir otomobil piyasaya sürmüştü. Adı daha sonra “Datsun” olarak değiştirildi. 2013 yılında Hindistan’da yeni bir Datsun ortaya çıkmıştı.