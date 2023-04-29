Benzinli DS 4 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 321 binTL'lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılmaya başlanan DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, kompakt premium segmentte konumlanıyor.

Açıklamaya göre DS 4 Performance Line'a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis hafif alaşım jantlar, siyah dış tasarım paketi ile kombine edilerek sportiflik arayanlara hitap ediyor. Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.

BENZİNLİ DS 4

Açıklamada şu bilgiler veriliyor:

"Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip. 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, saatte 210 kilometre son sürate ulaşabiliyor"

Yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,1 litre (WLTP, bileşik)

DS 4, 1,83 metrelik genişliğe, 4,40 metrelik uzunluğa ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip.

Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor.

Arka tarafta tavan, emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

DS 4, ikisi yeni olmak üzere 7 farklı renk seçeneğine sahip.

DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor.

Aracın bazı özellikleri şöyle: 10 inç Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı