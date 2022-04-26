Belçika limanında, Rusya’ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor. (AA)
Belçika limanında, Rusya’ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç bekliyor. (AA)
Yerli yatırımcıların 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan pay senedi varlıkları, mart sonunda yüzde 24 artışla 649...Daha fazla oku
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın nükleer bir savaşta kazanan olmadığına inandığını, ancak tehlikenin gerçek olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov...
İngiltere Maliye Bakanlığı, Ukrayna’dan yapılan ithalatta uygulanan tüm gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi. İngiltere Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, savaş ortamındaki Ukrayna’nın...
Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, dün akşam yerel saatle 20.00'de sona erdi. Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere...
Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi. Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı...
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