Bir devir kapanıyor: Ford Fiesta'ya veda zamanı

Yaklaşık 50 yıl önce hayatımıza giren ikonik model Ford Fiesta için yolun sonu... Ford, Almanya Köln'deki Fiesta üretimini 47 yıl sonra durduracak. Tarih belli oldu. Fiesta, 7 Temmuz 2023’te montaj hattından çıkacak.

Fiesta 1976'da piyasaya çıktığında, küçük otomobil pazarında zaten yaklaşık 30 rakibi vardı. Ancak bu durum tüm modelin tüm kıtalarda satılmasını engellemedi.

Ford şimdi modele veda ediyor. Ünlü otomobil otomobil üreticisi gelecekte elektrikli otomobiller üretmek istiyor. Elektrikli Puma modeli ile birlikte 2024 yılında Fiesta'nın yerini alacak bir mini crossover piyasaya sürülecek. Ford, 2030 yılına kadar yalnızca elektrikli otomobiller sunma hedefini sürdürüyor.



1 FIESTA'NIN KISA HAKKINDA Fiesta'nın hikayesi 70'lerde Ford'un ekonomik araçlara olan talebin arttığı bir pazarda rekabet edebilecek bir otomobil üretmeyi amaçlayan Bobcat Projesi'ni başlatmasıyla başladı. Birkaç yıllık planlamanın ardından Ford, Fiesta Mk 1'i tanıttı ve 1976'da satışa çıktı. Yeni Fiesta tam olarak o dönem halkın istediği şeydi, satın alması ve kullanması kolaydı.

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