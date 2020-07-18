Volkwagen, KIA ve BMW gibi otomobil üreticilerinin ardından Nissan da logo değişikliğine gitti. Nissan da tıpkı diğer firmalar gibi minimalist ve sade bir logo ile otomobil severlerin karşısına çıktı.

Yeni logo üzerinde 2017 yılından bu yana çalışan Nissan firması yetkilileri yine büyük harf kullanmayı tercih etti. Yuvarlağın içinde yer alan kapital Nissan yazısı dikkat çekiyor. Yeni logo iki boyutlu ve tek renkli. Japon otomobil üreticisi logodaki klasik dairesel görünümünü korumaya devam etti. Yeni logoda böylece, eski tasarımın üç boyutlu görünümünün ve krom kaplamasının kaldırılmış olması da dikkat çekti.

ÖRNEK OLACAK

Nissan, LED ışıkta da mükemmel bir görünüme sahip olacak yenilenen logosunu elektrikli SUV konsepti Ariya’da da kullancak. Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve tamamen elektrikli olan Ariya, gelecekteki otomobillere de örnek teşkil edecek.