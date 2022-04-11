Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin Azerbaycan’a ihraç ettiği otobüslere yenileri eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BMC, son yıllarda gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları sayesinde yeni nesil, yüksek teknolojili ve çevre dostu otobüsleriyle ihracatını artırmaya devam ediyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinde çok sayıda projeye imza atan BMC, kazandığı ihalelerle birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a 510 Procity 12 metre, 20 Procity 18 metre ve 35 Neocity 9 metre sıkıştırılmış doğal gazlı (Compressed Natural Gas-CNG) otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Son yapılan kabul işlemleriyle 170 Neocity 9 metre CNG’li otobüs teslimatı daha tamamlandı. Böylece BMC’nin Bakü’de hizmet veren otobüs sayısı 735’e yükseldi.

Çevreci ve konforlu otobüsler

Türkiye’de ilk doğal gazlı ve tam alçak tabanlı şehir içi otobüs üretimini gerçekleştiren BMC, sunduğu yüksek konfor ve teknolojik özellikleriyle ön plana çıkıyor. BMC’nin otobüsleri düşük emisyonlu, çevreci motorlarıyla da büyük şehirlerin en önemli problemi olan hava kirliliğine karşı özel çözümler üretiyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya ihracat yapan ilk ticari araç üreticisi BMC, yarım asırlık köklü geçmişinde 80’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği satışlarla ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlıyor.

Busworld Europe’da “En İyi Tasarım Ödülü”nü kazanan Neocity, BMC’nin yeni nesil otobüs serisi olma özelliği taşıyor. 8,5, 9 ve 10 metre uzunluğunda elektrikli, dizel ve CNG’li olarak üretilen Neocity otobüsler, şehirlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Bağımsız ön aksı sayesinde sınıfının en düşük dönme yarıçapına sahip Neocity, şehrin en dar sokaklarında bile sağladığı yüksek manevra kabiliyeti ve yüksek yol tutuşuyla üstün sürüş konforu sağlıyor. Neocity 8,5 ve 9 metre otobüsler 72 kişiye, 10 metre ise 88 kişiye kadar rahatlıkla seyahat imkanı sunuyor.