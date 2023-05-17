ARA
Bist 100
4661,68
1,57%
Bist 100
Dolar/TL
19,7687
0,0516%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4311
0,0327%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,084
0,0101%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1260,3
0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?

Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?

Almanya'dan bir otomobil üreticisi, 50 yıla kadar dayanacak bir otomobil üretme hedefinde...

17 Mayıs 2023 | 21:54
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2023 | 23:48
0
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?

Almanya'dan bir otomobil üreticisi, 50 yıla kadar dayanacak bir otomobil üretme hedefiyle yola çıkmış durumda. Aachen merkezli otomobil üreticisi Evolution, bu amacı doğrultusunda sergilediği yeni bir konsept ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte detaylar:

1

"t-online"ın haberine göre yeni Space modeli 50 yıla kadar dayanacak. Habere göre bu süre, yenilikçi bir konseptle sağlanacak.
2
HER 5 YILDA BİR

HER 5 YILDA BİR

Araçlar her beş yılda bir üreticiye geri dönecek. Burada tüm aşınan parçalar, bataryalar ve eskimiş bileşenler değiştirilecek. İstenirse gövde de yeni bir renkle boyanabilecek.
3
HİBRİT OLACAK

HİBRİT OLACAK

Evolution Space, bir elektrik motoru ve bir hidrojen motorundan oluşan hibrit bir yapıya sahip olacak.
4
BOYUTLARI

BOYUTLARI

4.92 metre uzunluğunda ve 1.94 metre yüksekliğindeki otomobil toplam 380 beygir gücünde.
5
MENZİL

MENZİL

Menzilin 450 kilometre olması bekleniyor.
6
SATIŞ MODELİ

SATIŞ MODELİ

Ancak Evolution Space başlangıçta satın alınamayacak.
7
1000 EUROYA ABONELİK

1000 EUROYA ABONELİK

Bunun yerine ayda 1.000 Euro karşılığında abonelik şeklinde sunulacak. İlk araçların yaklaşık iki yıl içinde satışa sunulması bekleniyor
8

9

10

0
  • ALTIN GRAM - TL 1260,3 0,12%
  • ALTIN ONS 1983 0,07%
  • BIST 100 4661,68 1,57%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7687 0,0516%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4311 0,0327%
  • EURO/USD 1,084 0,0101%
  • INGILIZ STERLINI 1,249 0,01602%
  • JAPON YENI 137,579 -0,087%
  • KANADA DOLARI 1,34555 -0,00743%
  • RUS RUBLESI 79,75 -0,6849%
Günün En Çok Okunanları
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
Konut fiyatları yüzde 133 yükseldi
GERİ
İLERİ
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL