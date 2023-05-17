Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?

Almanya'dan bir otomobil üreticisi, 50 yıla kadar dayanacak bir otomobil üretme hedefiyle yola çıkmış durumda. Aachen merkezli otomobil üreticisi Evolution, bu amacı doğrultusunda sergilediği yeni bir konsept ile dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İşte detaylar:
1"t-online"ın haberine göre yeni Space modeli 50 yıla kadar dayanacak. Habere göre bu süre, yenilikçi bir konseptle sağlanacak.
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HER 5 YILDA BİRAraçlar her beş yılda bir üreticiye geri dönecek. Burada tüm aşınan parçalar, bataryalar ve eskimiş bileşenler değiştirilecek. İstenirse gövde de yeni bir renkle boyanabilecek.
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HİBRİT OLACAKEvolution Space, bir elektrik motoru ve bir hidrojen motorundan oluşan hibrit bir yapıya sahip olacak.
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BOYUTLARI4.92 metre uzunluğunda ve 1.94 metre yüksekliğindeki otomobil toplam 380 beygir gücünde.
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