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  • Bugün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması

Bugün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması

Renault Yeni Austral SUV'un ön sipariş döneminin 24 Nisan'da başlayacağını duyurmuştu. Açıklamaya göre Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de satışa sunulacak ilk model olan yeni Austral'in bugün ön siparişe açılan ilk 500 adedi, aynı gün içinde tükendi.

24 Nisan 2023 | 20:22
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Bugün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması

Renault, Yeni Austral SUV ile 24 Nisan'da ön sipariş dönemini başlatacağını duyurmuştu. Daha önce yapılan açıklamada ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcıların MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacağı belirtilmişti.

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İLK 500 AUSTRAL ÖN SİPARİŞE AÇILDI

İLK 500 AUSTRAL ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Renault'un açıklamasına göre bugün ilk 500 yeni Austral SUV, ön siparişe açıldı.
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İLK 500 ADET TÜKENDİ

İLK 500 ADET TÜKENDİ

Açıklamaya göre Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de satışa sunulacak ilk model olan yeni Austral'in bugün ön siparişe açılan ilk 500 adedi, aynı gün içinde tükendi.
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'EN KISA ZAMANDA TEKRAR AÇILACAK'

'EN KISA ZAMANDA TEKRAR AÇILACAK'

Renault'dan yapılan açıklamada "Yeni siparişlere en kısa zamanda tekrar açılacak olan Renault Austral, Türkiye'de haziran ayında yollara çıkacak" denildi.
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AÇIKLAMADAN

AÇIKLAMADAN

Yapılan açıklamada "yeni modelin 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 openR ekranı, Multi-Sense teknolojisi, 16 cm geri hareket edebilen arka koltuklarıyla" üstün bir sürüş vadettiği belirtiliyor. Yeni Renault Austral'in Techno Esprit Alpine versiyonu, 160 bg mild hybrid motoru ile geliyor.
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LANSMAN FİYATI

LANSMAN FİYATI

Daha önce yapılan açıklamada Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni Austral’ın Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin TL olarak belirlenmişti.
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