Otomotiv sektörü veri analizi firması Cardata, kuruluşunun 10. yılına girdi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Cardata eko sisteminde, 25 otomobil markası, 30 sigorta şirketi, 750 bayi ve galeriyi içeren satıcılar alıyor. Türkiye’de satılan araçların model ağacı dataları, donanımları, fiyatları, teknik dataları ve ikinci el dataları olmak üzere 2,3 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik” dedi.

Otomotiv dünyasının data analizi konusunda lider firması Cardata, 10. yılını geride bıraktı. Bayi, sigorta şirketleri, filo kiralama şirketleri ve internet otomotiv portallarına veri sağladıklarını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geride bıraktığımız 10 yılda sektörün en değerli veri analizi firması olmayı başardık” dedi. Cardata’nın sahip olduğu geniş eko sistemiyle iş ortaklarının sayısını hızla artırdığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Cardata eko sisteminde, 25 otomobil markası, 30 sigorta şirketi, 750 bayi ve galeriyi içeren satıcılar yer alıyor. Kaliteli ve doğru bilgiyi otomotiv sektörü ve kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yenilenen mobil aplikasyonumuzla da Türkiye’de ilkleri hayata geçirme alışkanlığımızı sürdürüyoruz. Mobil aplikasyonumuzla, geniş veri tabanımızı kullanıcı dostu arayüzümüzle kullanıma sunuyoruz” diye konuştu.

10 yılda 2,3 milyar tekil data

Cardata’nın geçtiğimiz 10 yılda önemli bir veri tabanına ulaştığını ifade eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “10 yılda Türkiye’de satılan araçların marka model datası, donanım, fiyat, teknik dataları ve ikinci el datası olarak 2,3 milyar adetlik tekil dataya sahip bir şirket haline geldik. Türkiye’de önceki yıllarda satılmış ve şu an satılmakta olan tüm araçların verilerini 10 yıldır işleyip anlamlı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Yalçın, Cardata’nın Türkiye’de ikinci el araç satışı konusunda da bireysel tüketicilere yönelik araç fiyatlandırma uygulamasıyla da fayda sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

10 yılda en çok aranan marka ve modeller

Cardata, 10 yıllık süreçte tüketicilerin en çok aradığı sıfır kilometre ve ikinci el otomobillerin de verisini paylaştı. Buna göre, son 10 yıllık süreçte tüketiciler, Cardata vasıtasıyla sıfır kilometre araçlarda en çok sırasıyla Toyota Corolla, VW Passat ve Renault Symbol modellerini ararlarken, aynı şekilde otomobil severlerin en fazla arama yaptığı 2. el modeller ise modeller ise sırasıyla Fiat Egea, Renault Megane ve VW Passat oldu.