Cardata, çok daha geniş veri tabanıyla yenilediği mobil uygulamasını hizmete aldı. 32 bin araçlık veri tabanıyla kullanıcılarla buluşan uygulamada, ikinci el araç fiyatlandırma, elektrikli ve hibrit araçların da içerisinde bulunduğu sıfır kilometre araç fiyatları, teknik verileri ve araç karşılaştırması ile Tramer hasar kaydı gibi otomotiv datasına dair birçok bilgiye tek bir dokunuşla ulaşılabiliyor.

Otomotiv dünyasının data analiz şirketi Cardata, yenilenen mobil aplikasyonu ile geniş veri tabanını, geliştirilmiş filtreleme özelliğini ve yeni eklenen elektrikli otomobil kategorisini kullanıcı dostu arayüz ile kullanıma sunuyor.

32 BİN ARAÇLIK VERİ

Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi ve kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sektörümüzde yine bir ilke imza atarak, gelişmiş filtreleme özelliğini kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu kapsamda veri tabanımızdaki araç sayısını 32 bine çıkartarak yeni bir rekor daha elde ettik. Ayrıca piyasadaki en fazla aracın datalarını bir arada sunduğumuz mobil uygulamamızda hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarına da en güncel haliyle Türkiye’de yalnızca Cardata uygulamasında yer veriyoruz” dedi.