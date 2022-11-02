Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, artan vaka sayıları nedeniyle uygulamaya konan COVID-19 tedbirleri çerçevesinde üretimini geçici olarak durdurdu.

COVId-19 tedbirleri nedeniyle Ekim ayı ortasından bu yana sıkıntılar yaşadığı belirtilen Nio’nun Hefei kentindeki iki fabrikasında da üretimi durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

Nio dün yaptığı açıklamada, Ekim ayında üretiminin tedarik sıkıntılarından etkilendiğini ve teslimatların geciktiğini belirterek müşterilerinden özür dilemişti.

Nio, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174,3 artışla 10 bin 59 araç teslim etti.