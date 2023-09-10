Global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaşan ve 70'in üzerinde ülkeye satış yapan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde Türkiye'ye yeniden giriş yaptı.

Çin'in önemli firmalarından DFSK Motor, Türkiye'de 3 benzinli SUV, 4 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan 9 modeli ile otomotiv sektörüne yeniden "merhaba" diyecek.

-SUV segmentinde modeller

SUV segmentinde benzinli motorlara sahip Fengon 500, Glory 580 ve Fengon 5 modelleri showroomlarda ekim ayından itibaren yerini alacak. Ayrıca benzinli Tek Kabin Pickup C31, Çift Kabin Pickup C32, Panel Van C35 ve Kombivan C35 ile ticari araç kullanıcılarına yönelik modeller satışa sunulacak.

Bu modellerin yanında yine ticari araç segmentinde elektrikli modeller olarak Tek Kabin Pickup EC31 ile Panel Van EC35 de ürün gamını tamamlayacak. EC31 aynı zamanda elektrikli tek kabin kamyonet olarak pazarda yerini alacak.

Marka, söz konusu 9 modele ek olarak 2024 yılı içerisinde hibrit teknolojisine sahip SUV Fengon 600'ü de Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

- "Bayi yapılanması çalışmaları emin adımlarla ilerliyor"

DFSK Motor Türkiye Genel Müdürü Yunus Şahsuvaroğlu, AA muhabirine markanın Türkiye'ye tekrar girişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayi yapılanması çalışmalarının emin adımlarla ilerlediğini belirten Şahsuvaroğlu, "Yıl sonuna kadar Türkiye'de 7 coğrafi bölgede 21 adet servis ve 15 adet de bayi ile operasyonumuza başlayacağız. Fakat 2024 yılında bayi sayımızı 25 adet servis ve 20 adet satış noktası olacak şekilde hedefliyoruz. Bayilikle ilgili Türkiye genelinden güzel bir teveccüh ile karşı karşıyayız. Birçok noktadan, birçok ilden talep aldık ve talep almaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Servis ve yedek parça bizim uzmanlık alanımız"

Servis ve yedek parça konusunun, geçmişten gelen tecrübelerinden dolayı kendilerinin uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, bir tek servis ve yedek parça ile ilgili değil, 360 derece bir planlama yaptıklarını söyledi.

Şahsuvaroğlu, "Bu kapsamda biz yine geçmişte yaptığımız gibi yüzde 100 parçayı da bulunduracağız. Müşteriye anında kredi de sağlayacağız. Müşteriye yol yardım hizmeti de vereceğiz, anında bütün kaskolarla anlaşma yapacağımız için müşteri aracını showrooma getirdiğinde 'DFSK Kasko' adı altında bütün kapsamlı maddeleri içeren bir kaskosu olacak ve hiç rahatsız olmadan arabasını tamir ettirebilecek." dedi.

Elektrikli araçların servisi konusunda yeteri kadar insan kaynağı olmadığına dikkati çeken Yunus Şahsuvaroğlu, bu kapsamda Çin'den getirdikleri ustanın ekiplerini yetiştireceğini anlattı.

Fiyat Politikası

Ürünü getirip üzerine bir de opsiyonel ekipmanlar yükleyip müşteriye olan maliyeti arttırıcı unsurlara başvurmadıklarını belirten Şahsuvaroğlu, "Biz zaten en full donanımlı arabayı ülkeye ithal edip akabinde müşteriye bunu cazip fiyatla veriyoruz. Donanım bazında rakip markaları kıyasladığınız zaman Türkiye'de donanımlarına istinaden en iddialı ve uygun fiyatlı markalardan biri olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.