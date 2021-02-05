Pandemi döneminde çip üreticileri hızlı tüketim elektronik sektörüne yönelirken, dijitalleşen otomotiv sektörüne stok yetiştiremez hale geldi. Bu durum ise büyük üreticilerin üretimlerini yavaşlatmasına sebep oluyor. Çip krizi sebebiyle dünyada fabrikalar birbiri ardına üretimi yavaşlatırken, Türkiye’nin de durumdan etkilenmesi söz konusu. Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Tüm markalara olumsuz etki oldu. Bu günden yarına çözülmesi zor gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda zorlu bir süreç bekleniyor” derken, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, konu ile ilgili, “Bizim elimizdeki bilgiler ışığında üretim ve tedarik konusunda büyük problemler görünmüyor. İnşallah pandemi sürecinin başındaki gibi üretimin yeniden duruşuna sebep olacak bir gelişme yaşanmaz.” diye konuştu.

Koronavirüsün ilk gündeme geldiği dönemde hem dünya çapında hem de Türkiye’de otomotiv fabrikaları üretime ara vermişti. Şimdi ise çip üretimindeki tedarik sıkıntısı, otomotiv tedarikini de olumsuz etkiledi. Daimler, Ford Motor Company, Toyota, Fiat Chrysler, Nissan, Volkswagen gibi dünya devi üreticiler bu krizden etkilenirken ve bazı fabrikalar bir aya varan sürelerde kapanırken, son olarak General Motors da 4 fabrikasındaki üretimi yarıya indirmek zorunda kalacağını açıkladı.

“POTANSİYEL TEDARİK SIKINTISI”

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen’in haberine göre, Türkiye fabrikalarında i20 N ve yeni SUV modeli Bayon’un üretim hazırlığındaki Hyundai’nin global yönetiminin açıklamasında, “Belirli çiplerin otomotiv endüstrisi üzerinde yaratabileceği potansiyel tedarik kesintisinin farkındayız. Durumu yakından takip ediyoruz ve istikrarlı üretimi sürdürmek için tedarikçi ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz” denildi.

“ÇÖZÜM YAKIN ZAMANDA DEĞİL”

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Otomotiv durup ev elektroniği, cep telefonu, bilgisayar yükselişe geçince imalatçılar onlara yüklendi. Ancak otomotiv beklenenden kısa sürede toparlanınca bu durum oluştu. Tüm markalara olumsuz etki oldu. Bu günden yarına çözülmesi zor gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda zorlu bir süreç bekleniyor. Çözüm çok yakın zamanda değil” dedi.

“DEVLET BAŞKANLARI DEVREDE”

Giderek büyüyen çip krizinde devlet başkanlarının da devreye girdi vurgulanıyor. Bununla birlikte, Alman otomotiv üreticilerinin yaşadığı problemler sonrasında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co’nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi. Bu sırada, 15 ABD’li senatörden oluşan bir grup, Beyaz Saray’ı küresel yarı iletken sıkıntısını gidermek için kongre ile birlikte çalışmaya çağırdı.

“UMARIZ ÜRETİM YENİDEN DURMAZ”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt ise, konu ile ilgili, “Bizim elimizdeki bilgiler ışığında üretim ve tedarik konusunda büyük problemler görünmüyor. Ancak dünyada çip meselesi çok konuşulan bir mesele haline geldi. İnşallah pandemi sürecinin başındaki gibi üretimin yeniden duruşuna sebep olacak bir gelişme yaşanmaz.” dedi.