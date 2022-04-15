Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, çip ve konteynır krizinin motosiklet sektörünü de ürün tedarikinde önemli ölçüde sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Müşterilerin bayilerden motosiklet alımı için sıraya yazılma talebi yoğun şekilde devam ediyor. Bu sorun 2022 yılının tamamında devam edeceğini ancak 2023’de ortadan kalkacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de motosiklet satışları salgının sosyal hayata etkisi ve kurye sektörünün gelişimiyle artmaya devam ediyor.

Bu yılın ilk 2 ayında toplam pazar 24 bin adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü. Yaklaşık 500 bin adet motosiklet satışının gerçekleştiği 2020-2021 yıllarında ise pazar uzun aradan sonra ilk kez büyüme kaydetti.

Özellikle salgın döneminde gelişen e-ticaret nedeniyle kuryelerin motosiklet ihtiyacının artması ve toplu taşıma yerine bireysel araç kullanmanın tercih edilmesi, pazarın büyümesinde önemli rol oynadı. Ayrıca otomobile kıyasla vergisel ve fiyat avantajlarının olması da motosiklet sektörünü ileri taşıdı.

Ancak otomobilde olduğu gibi motosiklet sektöründe de çip krizi ve salgının etkileriyle tedarik ve bulunurluk sorunu yaşanıyor.

“Motosiklet artık önemli bir ulaşım alternatifi haline geldi”

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentleşmenin de artmasıyla motosikletin artık önemli bir ulaşım alternatifi haline geldiğini dile getirdi.

En yaygın kurye ulaşım aracının motosiklet olmasının sektörün büyümesinde rol alan en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirten Öztürk, “Özellikle salgın döneminde ticari kullanım için kullanılan motosiklet sayısında önemli artışlar yaşandı. Özellikle B sınıfı ehliyetle de kullanılabiliyor olması ve yıllık motorlu taşıt vergi yükü olmaması sebebiyle 50cc motor hacmine sahip motosikletlerin satışlarını artırıyor. Göreceli olarak diğer motosikletlere göre ucuz ve kolay ulaşılıyor olmasının getirdiği kolaylık ile pazara yeni kullanıcıların katılması sağlandı.” ifadelerini kullandı.

“Son 2 yılda 200 bin kişi motosikletle tanıştı”

Son 2 yılda 200 bin kişinin motosikletle tanıştığına dikkati çeken Öztürk, “Buradaki artış sadece ticari değil aynı zamanda bireysel kullanıcıların da tercih edilmesinden kaynaklanıyor. 2021 yılında yüzde 41’lik kısmını oluşturan 0-50cc motosikletler 2021 yılının da artış oranı yüzde 28 oldu. Motosiklete kullanımına ilk giriş sağlayan bu segment ileriki yıllarda aynı zamanda bir üst sınıf motosiklet satışlarını artmasını sağlıyor.” dedi.

Motosikletin insanların yaşam kalitesini zenginleştiren ve özellikle hareketlilik açısından özgürlük sunan araç olduğunu ifade eden Öztürk, “2030’da ve hatta 2050’de gelecekteki hareketlilikte motosiklet önemli rol oynayacak. Motosiklet hem eğlence hem de kentsel hareketlilik önemli bir ulaşım aracı. Tüketici tercihleri yenilikçi, uygun fiyatlı ve verimli ürünlerle geleceğini şekillendirecek.” diye konuştu.

“Çip krizi motosiklet sektörünü de önemli ölçüde sıkıntıya soktu”

Remzi Öztürk, otomotiv sektöründe başta çip krizi olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan araç bulunurluğu sıkıntısının motosiklet sektöründe de yaşandığını bildirdi.

Çip krizinin motosiklet sektörünü ürün tedarikinde önemli ölçüde sıkıntıya soktuğuna dikkati çeken Öztürk, “Sadece çip krizi değil konteyner krizi de sektörün önemli sorunlarından biri. Müşterilerin bayilerden motosiklet alımı için sıraya yazılma talebi oldukça yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu sorunun 2022 yılının tamamında devam edeceğini ancak 2023’de ortadan kalkacağını düşünmekteyiz.” dedi.

“Yıl sonunda pazarın 260 bin satışla kapanacağını öngörüyoruz”

Yıl sonu motosiklet pazar tahminini de paylaşan Öztürk, şunları kaydetti:

“2022 yılında da motosiklete talep yoğun şekilde devam etmektedir. Ürün tedarikinde yaşanan sorunlar olmasa idi 2022 yılında satışlar 400 bin adeti geçebilirdi. Mevcut koşullar göz önüne alındığında 2022 yılında pazarın 260 bin civarında bir satışla kapanacağını öngörmekteyiz.” diye konuştu.

Ülke olarak avantajı iyi değerlendirirsek, coğrafi konum avantajlarımızı da göz önüne aldığımızda, sektörün son 15 yıldır sıkıştığı 100 binli rakamlardan birkaç yıl içinde kademeli olarak 300 bin adetlere taşımamız çok daha kolay olacaktır. Unutmayalım, artan motosiklet satışları yan sanayinin gelişmesini de olumlu katkılar sağlayacaktır.

Yan sanayinin gelişmesi ile oluşacak istihdamdaki büyüme, ülkemizde üretim yapma fikrini de ortaya çıkaracak ve Türkiye ithal eden ülke konumundan üretici ülke konumuna geçecektir. Bu nedenle vergilerle iki katına çıkan ürün fiyatların üzerindeki vergi yükü azaltılması bu gelişimi daha da hızlandıracaktır.”

Öztürk artan motosiklet kullanımı nedeniyle kara yolunda diğer araç sürücülerinin motosiklet kullanıcılarına ve iki tekerlekli araç sürücülerinin de araç kullanırken yaya ve diğer araçlara saygılı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.