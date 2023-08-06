Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Citroen ağustos ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen'in C4 ve yeni C4 X modellerinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli e-C4 X 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 479 bin 700 liradan, e-C4 ise 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 428 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Citroen'in SUV modeli yeni C5 Aircross'da, 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.
- C3 Aircross ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterileri bekliyor.
- Markanın Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.