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  • Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Citroen ağustos ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

06 Ağustos 2023 | 16:07
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Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Citroen ağustos ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen'in C4 ve yeni C4 X modellerinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli e-C4 X 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle beraber 1 milyon 479 bin 700 liradan, e-C4 ise 20 bin lira tutarında e-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 428 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla  satılıyor. 
  • Citroen'in SUV modeli yeni C5 Aircross'da, 300 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. 
  • C3 Aircross ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterileri bekliyor.
  • Markanın Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modellerinde 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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