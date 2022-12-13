Citroen Aralık 2022 kampanyasını duyurdu

Citroen'in duyurduğu yıl sonu kampanya detayları şöyle:
- Citroen'den yapılan açıklamaya göre 2022 model Citroen C3, ÖTV martah güncellemesine ek olarak 426 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor.
- 2022 model Citroen C4 ise 80 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneğine ek olarak takasa otomobil verecek olanlar için 30 bin TL takas desteği ve 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, 865 bin 500 TL'ye duvar tipi şarj aleti ve 1 yıllık enerji hediyesiyle beraber satılıyor.
- 2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 978 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 80 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dışında takasa otomobil verecek olanlar için 30 bin TL takas desteği ile 630 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Citroen Berlingo kombi 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- 2022 model Citroen Berlingo van, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.
- Citroen Jumpy modelleri için 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle Jumpy Van L3 modeli için ise 100 bin TL 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL’ye 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor.
- Citroen Jumper modelini ise 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 220 bin TL’ye 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası ile satıyor.