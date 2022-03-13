Citroen mart 2022 kampanyasını duyurdu.
- Citroen açıklamasına göre 2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi ve aylık 5 bin 500 lira taksit ödemesiyle veya 175 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Cİtroen C5 Aircross SUV 680 bin liradan başlıyor.
- 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ile aylık 5 bin lira taksitle veya 100 bin lira için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. C3 Aircross’un ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için modellerinin de avantajlı fiyatlara sahip olduğu belirtiliyor.
- 2022 model Citroen Berlingo Kombi aylık 7 bin 500 lira taksit ödemeli 90 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla 356 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- 2022 model Citroen Berlingo Van, 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin lira için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle 298 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Nakit alımlarda 3 bin 500 lira indirimle 295 bin liraya satın alınabiliyor.
- Jumpy modelleri için 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin lira için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle veya nakit alımda 5 bin lira indirim imkanı sunuluyor.
- Jumpy Van modelleri için ise 100 bin lira 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin liraya 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit alımlarda 4 bin lira indirim kampanyası sunuluyor.
- Citroen Jumper modelini ise 120 bin lira için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin liraya 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla satışa sunuyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte nakit alımlarda 6 bin liraya varan indirim imkânı sunan markanın 2022 model Jumpy modeli, 490 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- 2022 model Jumpy Van ise 387 bin lira, Jumper’a 397 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor. AA
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