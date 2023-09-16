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Citroen C5 Aircross Hybrid, e-Series donanımıyla Türkiye'de olacak

Citroen C5 Aircross'un yeni hibrit versiyonu e-Series donanımıyla kasımda Türkiye yollarında olacak.

16 Eylül 2023 | 23:27
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Citroen C5 Aircross Hybrid, e-Series donanımıyla Türkiye'de olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, C5 Aircross için hazırlanan 'e-Series' adındaki özel bir versiyonu, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit seçenek C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 ile birlikte kasımda Türkiye'ye getiriyor.

Benzinli motorla (136 HP) kombine edilen yeni bir hibrit üniteye kavuşan Citroen C5 Aircross, aynı zamanda çift renkli tavan ve alaşım jantlar gibi siyah öğelerle kontrast oluşturan sedefli beyaz dış görünüme sahip.

C5 Aircross, 'e-Series' özel versiyonunun lansmanını, hibrit güç ünitesiyle birlikte sunmaya başlıyor.

Açıklamaya göre Citroen C5 Aircross Hybrid 136'daki hibrit 48V teknolojisine dayanan sistemin, bazı sürüş koşullarında şarj olan 48 voltluk bir batarya, yeni hibrit sisteme uyum sağlamak üzere tasarlanan 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motoruyla yeni çift kavramalı e-DCS6 şanzımanı mevcut.

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