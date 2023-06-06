Citroen Haziran 2023 kampanyasını duyurdu

İşte Citroen'in duyurduğu haziran kampanyasının detayları şöyle:

Citroen'in açıklamasına göre kompakt sınıfta yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 110 bin TL’ye satılıyor.

Citroen C4 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 73 bin 900 TL’ye satılıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Citroen Berlingo Kombi 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Jumpy Spacetourer 8+1 ve Jumper modelini de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.