Citroen'den yapılan açıklamaya göre mart ayına ilişkin kredi kampanyasın şöyle:

TİCARİ ARAÇLAR

Citroen Berlingo Kombi 130 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Citroen Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Citroen Jumpy modellerini 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuyor.

Citroen Jumper modelini ise 110 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 180 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor.

BİNEK ARAÇLAR

1 YENİ C4 X Yeni C4 X, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz ile satışa sunuluyor. Citroen C4 X’in elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 190 bin TL’ye satışa sunuluyor.

2 CITROEN C4 Citroen C4'te 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneği sunuluyor.

3 e-C4 Citroen C4’ün elektrikli versiyonu e-C4 1 milyon 160 bin TL’ye satılıyor.

4 YENİ C5 AIRCROSS SUV Yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor