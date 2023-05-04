Mayıs ayının gelmesiyle beraber otomobil firmaları da yeni aya ilişkin kredi kampanyalarını duyuruyor. Citroën açıklamasına göre kredi kampanyasının detayları ve Mayıs 2023 fiyatları şöyle:

1 Citroen Ami Citroen'in sitesine göre 259.500 TL'den satışa sunuluyor.

2 CİTROEN C3 Citroen'in sitesine göre fiyatlar 535 bin 900 TL'den başlıyor.

3 C3 AIRCROSS SUV Citroën C3 Aircross SUV için 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Fiyatlar ise 751.100 TL'den başlıyor.

4 CİTROEN C4 Citroën C4’te 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneği sunuluyor. Fiyatlar ise 784.900 TL'den başlıyor.

5 CİTROEN ë-C4 Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 1 milyon 8 bin 300 TL’ye satılıyor.

6 YENİ C4X Yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor. Fiyatlar 815 bin 700 TL'den başlıyor.

7 ë-C4 X Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 1 milyon 39 bin 100 TL’ye satılıyor.

8 Citroën C5 Aircross SUV Yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneğiyle satılıyor. Fiyatlar ise 1 milyon 144 600 TL'den başlıyor.

9 C ELYSEE Citroen'in sitesine göre 670.000 TL'den başlıyor.

10 TİCARİ ARAÇLAR Citroën Berlingo Kombi 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 670 bin TL'den satışa sunuluyor. Citroën Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Fiyatlar 527 bin 700'den başlıyor.