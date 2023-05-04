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Citroen Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Citroën, mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. Peki, Citroen'de Mayıs 2023 fiyatları nasıl? İşte firmadan yapılan açıklamaya göre kredi kampanyasının detayları ve Citroen'in sitesine göre Mayıs 2023 başlangıç fiyatları...

04 Mayıs 2023 | 11:53
0
Citroen Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu

Mayıs ayının gelmesiyle beraber otomobil firmaları da yeni aya ilişkin kredi kampanyalarını duyuruyor. Citroën açıklamasına göre kredi kampanyasının detayları ve Mayıs 2023 fiyatları şöyle:

1
Citroen Ami

Citroen Ami

Citroen'in sitesine göre 259.500 TL'den satışa sunuluyor.
2
CİTROEN C3

CİTROEN C3

Citroen'in sitesine göre fiyatlar 535 bin 900 TL'den başlıyor.
3
C3 AIRCROSS SUV

C3 AIRCROSS SUV

Citroën C3 Aircross SUV için 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Fiyatlar ise 751.100 TL'den başlıyor.
4
CİTROEN C4

CİTROEN C4

Citroën C4’te 100 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneği sunuluyor. Fiyatlar ise 784.900 TL'den başlıyor.
5
CİTROEN ë-C4

CİTROEN ë-C4

Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 1 milyon 8 bin 300 TL’ye satılıyor.
6
YENİ C4X

YENİ C4X

Yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor. Fiyatlar 815 bin 700 TL'den başlıyor.
7
ë-C4 X

ë-C4 X

Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise 1 milyon 39 bin 100 TL’ye satılıyor.
8
Citroën C5 Aircross SUV

Citroën C5 Aircross SUV

Yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneğiyle satılıyor. Fiyatlar ise 1 milyon 144 600 TL'den başlıyor.
9
C ELYSEE

C ELYSEE

Citroen'in sitesine göre 670.000 TL'den başlıyor.
10
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Citroën Berlingo Kombi 130 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 670 bin TL'den satışa sunuluyor. Citroën Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Fiyatlar 527 bin 700'den başlıyor.
11
JUMPY VE JUMPER

JUMPY VE JUMPER

Jumpy Spacetourer 8+1, 110 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 1.014.500 TL'den satılıyor. Citroen Jumper ise 110 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 180 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğile satılıyor. Fiyatlar 727.500 TL'den başlıyor.
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