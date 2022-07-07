Citroen, otomobil ve hafif ticari araçlarda temmuz ayında geçerli olacak kampanyasını duyurdu.
Açıklama şöyle:
- Citroen C-Elysee, 35 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanlarıyla 491 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 35 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle hem de 461 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- 2022 model Citroen C4 ise 55 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Citroen C4 modeli ise 582 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- 2022 model yeni Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 885 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 55 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 90 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 577 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Citroen Berlingo Kombi de 85 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla satılıyor.
- 2022 model Citroen Berlingo Van, 85 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.
- Jumpy modelleri için 85 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 95 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.
- Jumper modeli için 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
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