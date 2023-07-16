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  • Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu

Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu

Citroen açıklamasına göre Citroen Türkiye, yılın ilk yarısındaki performansıyla global pazarda üçüncü sıraya yükselirken, markanın ilk 6 aydaki satışları 2022'yi geçti.

16 Temmuz 2023 | 00:29
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Citroen Türkiye, satışların 6 ayda 2022'yi geçtiğini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, haziranda gerçekleştirdiği 8 bin 14 adetlik satışla ayı 5'inci sırada tamamladı. Markanın ilk 6 aylık satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 32 bin 30 adede ulaştı. Mayıs ayında olduğu gibi haziranda da dünyada Citroen'in en fazla satış yapılan ikinci ülkesi olan Türkiye, ilk 6 aylık dönemde de globalde 5'inci sıradan 3'üncülüğe yükselmiş oldu.

Citroen'in ilk 6 ayda 5 bin 361 adetle en fazla tercih edilen modeli ise C3 oldu. C3, geçen yılın aynı ayına göre satışlarını yüzde 125 artırarak dikkatleri üzerine çekti. Markanın SUV segment temsilcileri C3 Aircross ve C5 Aircross modelleri de 2022 yılının haziran ayına göre satışlarını sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 229 seviyesinde artırmış oldu.

- '6 ayda 2022 satışlarını geride bıraktık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdür Selen Alkım, Türk tüketicisinin Citroen modellerine olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, 'Özellikle mart ayından itibaren satışlarımızda büyük bir artış trendine giriş yaptık. Geçen yılı 28 bin 831 adetlik satış rakamıyla kapatmıştık. Elektrikli mobilite çözümü Citroen Ami'yi de eklediğimizde satışlarımız yaklaşık 30 bin adet seviyesini bulmuştu. Bu yıl ise henüz 6 ayda, geçen yılın toplam satışını geride bıraktı.' ifadelerini kullandı.

- 'Artışta, binek modeller kadar hafif ticari ürün gamımızın da büyük payı bulunuyor'

Yılın ilk yarısındaki performansla Citroen Türkiye'nin global pazarda üçüncü sıraya yükseldiğini bildiren Alkım, şunları kaydetti:
'Haziran ayı baz alındığında ise Türkiye olarak, Fransa'dan sonra dünyada en fazla Citroen'in satıldığı ülke olmayı başardık. Satışlarımızdaki büyük artışta, binek modeller kadar hafif ticari ürün gamımızın da büyük payı bulunuyor. Bu yıl hedefimiz satışlarımızda hafif ticari modellerimizin payını yüzde 30'a çıkarmaktı. İlk 6 ayda 10 bin 71 adet ticari araç satışı yaptık. Bugün itibarıyla satışlarımızdaki hafif ticari araçların payı yüzde 31,4 seviyesine ulaştı. Özellikle Berlingo modelimizde ticari tarafta da iddialıyız.' AA

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