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  • Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu

Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu

Citroen Türkiye, mart ayında tarihindeki en yüksek aylık satışını yaptığını duyurdu.

09 Nisan 2023 | 04:26
Son Güncellenme: 09 Nisan 2023 | 04:32
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Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, Türkiye pazarındaki bugüne kadar en yüksek aylık satış rakamını mart ayında gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Mart ayında 5 bin 348 adetlik satış rakamına ulaşan Citroen, geçen ay toplam pazarda yüzde 5,1’lik paya ulaştı. İlk 3 aylık dönemde 11 bin 275 adetlik satış gerçekleştiren marka, 4 bin 360 adetlik hafif ticari araç satışıyla segmentte 5’inci sırada yer aldı.

Mart'ta 1094 adetlik satış rakamıyla satılan her 5 Citroen modelinden 1’ini temsil eden C5 Aircross, segmentinde elde ettiği yüzde 7,5’lik pazar payıyla 3’üncü sırada yer aldı. Markanın B-HB (hatchback) modeli C3 ise Mart ayında 817 adet, ilk 3 aylık dönemdeyse 1453 adet satıldı.

Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo Mart ayında elde ettiği 1102 adetlik satışla, segmentinde yüzde 19 pay alırken, en çok tercih edilen 2. hafif ticari araç modeli oldu.  Berlingo ilk çeyrekte ise 2 bin 445 adetlik toplam satışla 4’üncü en çok satılan model oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yıla yeni modelleri C4 X’i satışa sunarak başladıklarını hatırlatarak, 'Yılbaşından bu yana araç tedarikinde yaşadığımız model bazlı kısmi sorunlara rağmen satış rakamlarımızı aydan aya yükseltmeyi başardık. Mart ayında elde ettiğimiz 5 bin 348 adetlik satışla, Citroen’in Türkiye’de tarihindeki en yüksek aylık satış rakamına imza attık.' ifadelerini kullandı. AA

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