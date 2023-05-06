Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Ami'nin 2020’nin sonundaki lansmandan günümüze satıldığı tüm pazarlarda toplam 30 bin adedin üzerinde örneği yollara çıktı.

Türkiye’de yaklaşık 1 senelik süreç sonunda bin adetten fazla Citroen Ami satışı gerçekleştirildi. Citroen, bu sayının yaz aylarına doğru My Ami Buggy ile artırılmasını hedefliyor.

Açıklamaya göre Citroen My Ami Buggy macera ruhlu kullanıcılara hitap ediyor. Citroen My Ami Buggy, sahil kenarı veya doğada pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı

My Ami Buggy’de menteşeli metal borular, kapıların yerini alıyor.

Açıklamaya göre yüzde 100 elektrikli Citroen My Ami Buggy, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, dört tekerlekli bir mobilite çözümü. My Ami Buggy tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya, araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için 3 saat yeterli oluyor.