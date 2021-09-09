Dacia eylül ayı kampanyasını duyurdu. Peki, Dacia fiyatları nasıl? İşte Dacia fiyat listesi Eylül 2021 ve Eylül kampanyasının detayları: (Daha fazla otomobil haberi için otomotiv haberleri kategorisine de bakabilirsiniz)

Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Dacia sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme imkanı sunuluyor.

1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia kasko indirimi fırsatını da kapsayan eylül kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 versiyonuna 199 bin TL, otomatik şanzımana kavuşan yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 versiyonuna ise 229 bin 900 TL’lik fiyatlarla sahip olunabiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

DACİA FİYATLARI EYLÜL 2021

Dacia’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Eylül 2021 Dacia fiyat listesi şöyle:

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900 ₺ Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500 ₺ Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000 ₺ Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900 ₺

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 191.400 ₺ Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 215.000 ₺ Prestige 1.0 Turbo 90 bg 197.900 ₺ Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 199.400 ₺ Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 224.900 ₺

DUSTER FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Comfort 1.0 Tce 90 bg 4×2 E6DFull 203.000 ₺ Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull 209.000 ₺ Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 E6DFull 252.900 ₺ Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 E6DFull 322.900 ₺ Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull 222.000 ₺ Prestige 1.3 Tce 130 bg 4×2 E6DFull 226.000 ₺ Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 E6DFull 247.900 ₺

YENİ DUSTER FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 209.000 ₺ Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2 219.000 ₺ Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 241.000 ₺ Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 241.000 ₺ Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 327.000 ₺ Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 254.000 ₺ Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 262.000 ₺

LODY FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Ambiance 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull 216.000 ₺ Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull 243.000 ₺ Stepway 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull 226.900 ₺ Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu E6DFull 252.000 ₺

DOKKER COMBI FİYAT LİSTESİ

2021 Model

Tavsiye Edilen

Anahtar Teslim Liste Fiyatı Ambiance ECO-G 110 bg 159.000 ₺ Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg 179.000 ₺

DOKKER VAN FİYAT LİSTESİ