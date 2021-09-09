Dacia eylül ayı kampanyasını duyurdu. Peki, Dacia fiyatları nasıl? İşte Dacia fiyat listesi Eylül 2021 ve Eylül kampanyasının detayları: (Daha fazla otomobil haberi için otomotiv haberleri kategorisine de bakabilirsiniz)
- Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Dacia sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme imkanı sunuluyor.
- 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia kasko indirimi fırsatını da kapsayan eylül kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.
- Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 versiyonuna 199 bin TL, otomatik şanzımana kavuşan yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 versiyonuna ise 229 bin 900 TL’lik fiyatlarla sahip olunabiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.
DACİA FİYATLARI EYLÜL 2021
Dacia’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Eylül 2021 Dacia fiyat listesi şöyle:
YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Sce 65 bg
|164.900 ₺
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|176.500 ₺
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|202.000 ₺
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|211.900 ₺
YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|191.400 ₺
|Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|215.000 ₺
|Prestige 1.0 Turbo 90 bg
|197.900 ₺
|Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
|199.400 ₺
|Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|224.900 ₺
DUSTER FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Tce 90 bg 4×2 E6DFull
|203.000 ₺
|Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull
|209.000 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 E6DFull
|252.900 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 E6DFull
|322.900 ₺
|Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull
|222.000 ₺
|Prestige 1.3 Tce 130 bg 4×2 E6DFull
|226.000 ₺
|Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 E6DFull
|247.900 ₺
YENİ DUSTER FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2
|209.000 ₺
|Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2
|219.000 ₺
|Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2
|241.000 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2
|241.000 ₺
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4
|327.000 ₺
|Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2
|254.000 ₺
|Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2
|262.000 ₺
LODY FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2021
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Ambiance 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull
|216.000 ₺
|Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull
|243.000 ₺
|Stepway 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull
|226.900 ₺
|Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu E6DFull
|252.000 ₺
DOKKER COMBI FİYAT LİSTESİ
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Ambiance ECO-G 110 bg
|159.000 ₺
|Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg
|179.000 ₺
DOKKER VAN FİYAT LİSTESİ
|2021 Model
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Ambiance ECO-G 110 bg
|144.900 ₺
|Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg
|159.000 ₺
Bir cevap yazın