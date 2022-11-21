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  • Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı

Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı

21 Kasım 2022 | 19:48
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
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Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı
Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye tanıtımı, Iğdır ve Kars'ta gerçekleştirildi.
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