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Kulis
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Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
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Otomotiv
Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı
Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye satış fiyatı açıklandı
21 Kasım 2022 | 19:48
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
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Dacia'nın 7 kişilik yeni modeli Jogger'ın Türkiye tanıtımı, Iğdır ve Kars'ta gerçekleştirildi.
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DETAY
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68,45
0%
DETAY
AFYON
8,02
0%
DETAY
AGYO
5,36
0%
DETAY
AKBNK
18,65
0%
DETAY
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