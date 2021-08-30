Dacia ailesinin yeni üyesi olan 7 kişilik aile otomobilinin ismi ‘Dacia Jogger’ oldu.

Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, Dacia Jogger, gerçek outdoor ortamında ilk kez 6 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda görünecek.

Açıklamada 5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger’ın şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile otomobili olduğu belirtildi.

Açıklamada ‘Jogger’ isminin herkesin telaffuz edebileceği kolay ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim olduğu olduğu, Dacia’nın SUV modeli Duster’ın ismiyle de benzerlik taşıdığı belirtildi.

Dacia, tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül’de yeni Dacia Jogger’ı tanıtacak. Yeni model; tanıtımdan kısa bir süre sonra, 6 Eylül’de Münih Otomobil Fuarı’nda Dacia Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot ile tekrar sahneye çıkacak ve 7 Eylül’den itibaren şehir genelinde özel etkinliklerle tanıtılmaya devam edecek.