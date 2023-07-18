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  • DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu

DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu

DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor" diyor.

18 Temmuz 2023 | 12:27
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DS Automobiles Türkiye'de tarihinin en yüksek 6 aylık satışına ulaştığını duyurdu

DS Automobiles, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 2 bin 137 adetlik premium otomobil satışıyla Türkiye tarihindeki en yüksek ilk yarı satış performansına ulaştı.

DS Automobiles açıklamasına göre Haziran ayında gerçekleştirdiği 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaştı. 2022 yılını 1.829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.

'Yatırımlarımız da devam ediyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını belirterek, 'Geçen yılın sonunda pazara sunulmasına rağmen DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı. DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde ikinci sırada yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

Premium sınıfta satış grafiklerini hızla geliştirdiklerini aktaran Selim Eskinazi, 'İlk 6 aylık dönemde, geçen yılın toplam satış rakamını geride bıraktık. Türkiye pazarının otomobillerimize olan yoğun ilgisiyle yılın ikinci yarısında da büyümeye devam edeceğiz. Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

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