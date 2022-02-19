DS Automobiles’ten yapılan açıklamaya göre sedan modeli DS 9, Türkiye yollarıyla buluşuyor. Açıklamaya göre premium büyük sedan DS 9 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip. 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı vaadediyor.
Araç Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri, Clous de Paris işlemeleri, inci dikişleri ile dikkat çekiyor.
DS 9’un OPERA tasarım konseptinde ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de dikkat çekici. Hem ön hem de arka yolcular için tercih edilebilen ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise kol dayanağı ve ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor.
Açılır cam tavan tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunuluyor. Standart donanım kapsamında 510 litrelik hacme erişim sunan elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest bagaj erişimi yer alıyor. Otomatik anahtarsız giriş sistemi sürücüyü tanıyarak otomobile yaklaştığında gizli kapı kollarını açığa çıkarıyor ve o sırada ön ve arka aydınlatma gruplarının yanı sıra DS Fenerleri çalışıyor.
Merkezi medya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. 12 inçlik dijital gösterge paneli zengin kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.
Araç DS ACTIVE SCAN SUSPENSION kamera destekli süspansiyon sistemi sunuyor. Araçta yarı otonom sürüş imkanı sunan DS DRIVE ASSIST, park yeri tespiti de yapabilen otonom park yardımcısı DS PARK PILOT teknolojiler var.
DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzıman ile hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi vaadediyor.
DS Automobiles’ın sitesinde yer alan bilgilere göre 19 Şubat 2022 itibarıyla imal yılı 2021 tavsiye edilen araç fiyatları şöyleydi
DS 9 Performance Line Puretech 225 Otomatik ₺1.320.800
DS 9 Rivoli+ Puretech 225 Otomatik ₺1.400.100
DS 9 Opera Puretech 225 Otomatik ₺1.500.200
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