DS 9’un OPERA tasarım konseptinde ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de dikkat çekici. Hem ön hem de arka yolcular için tercih edilebilen ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise kol dayanağı ve ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor.