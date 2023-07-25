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Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'

İkinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirilmişti. Peki, düzenleme sonrası neler değişti?

25 Temmuz 2023 | 09:17
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2023 | 10:27
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Düzenleme sonrası araç piyasasında neler oldu? 'Yüzde 75’i silindi'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu “Ticaret Bakanlığı’mızın 6+6 yönetmelik kapsamında ikinci el otomobillerin sıfır fiyatından yukarı ilan sitelerinde paylaşılamamasına dair getirdiği madde 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi" diyor.

‘İLANLARIN YÜZDE 75’İ SİLİNDİ’

Milliyet'e konuşan Ertemel, düzenleme sonrası yaşananları ise şöyle anlatıyor: Bu tarihin hemen akabindeki birkaç gün çokça ilan paylaşılmaya devam ederken, geldiğimiz gün itibarıyla bu tür ilanların %75’i yönetmeliğe uygun olarak kaldırıldı ya da düzenlendi. Şu an 5.000 civarı yönetmeliğe aykırı ilan olduğu Bakanlığımız tarafından tespit edilmiş durumda. Bizlerin de konu üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda satıcısı meslektaşlarımızın yönetmeliğin geçerli olduğu tarihten itibaren kurallara riayet ettiği, halen paylaşımda olan ilanların pek çoğunun bireysel kullanıcılara ait olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan bazı yetkili bayilerin halen açıktan ek tutar talep etmeye devam ettikleri ve müşterilerine ÖTV zammı olacak söylemleri ile satış yapmaya çalıştıklarını duymaktayız.

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