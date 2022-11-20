e-Power teknolojisine sahip yeni Nissan X-Trail ve Qashqai Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları







e-POWER Designpack

1.171.600

1.171.600





e-POWER Skypack

1.199.900

1.199.900





e-POWER Platinum Premium

1.356.400

1.356.400





















YENİ X-TRAIL























e-4ORCE Skypack 4x4

1.674.400

1.674.400





e-4ORCE Platinum Premium 4x4

1.824.400

1.824.400





e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4

1.849.900

1.849.900







Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de 'Elektriğin Yeni Yolculuğu'nu başlatıyoruz.' ifadelerini kullandı.Nissan’a özgü e-POWER teknolojisine güvendiklerini söyleyin Ghanem, şunları kaydetti:'Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6'ncı büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-POWER teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe fark yaratacağız.'Toplantıda aktarılan bilgilere göre, şirketin elektrikli geleceğini simgeleyen araçlardan biri olan Nissan Qashqai e-POWER da tamamen yeni X-Trail ile eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Her iki araç da Nissan'ın SUV sınıfındaX-Trail dördüncü nesli ile yeni bir kimliğe kavuştu. Yeni X-Trail ile çift motorlu e-4ORCE (dört tekerlekten çekiş sistemi) sunuluyor.Açıklamada şu bilgiler verildi: "Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan eşsiz bir elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER teknolojisi Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunun Türkiye’deki ilk adımı oluyor. Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade ediliyor. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan daha zahmetsiz, dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor"Nissan, e-Pedal olarak adlandırdığı yeni 'tek pedal' sürüş deneyimini de Qashqai ve X-Trail modellerinde e-POWER teknolojisiyle sunuyor. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor. Fren pedalı yalnızca sert frenleme gerektiren durumlarda ihtiyaç haline geliyor.e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonu değerleri hedefleniyor.e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1,5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor.