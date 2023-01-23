Ehliyet kararı: Ceza puanları siliniyor... Kaç sürücüyü etkileyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, Türkiye'nin kara yolu altyapısının, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildiğini, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandığını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."