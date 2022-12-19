Elektrikli araç nasıl şarj edilir? Ne kadar sürer? Togg paylaştı...

Elektrikli otomobiller ve Togg nasıl, ne kadar sürede şarj edilir? Togg'un paylaştığı video bu konuda şu bilgiler veriliyor:

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER NASIL ŞARJ EDİLİR?

Bir elektrikli otomobili şarj etmenin temelde bir cep telefonunu şarj etmekten hiçbir farkı yoktur. Tabi ki bunun için daha daha büyük bir şarj aletine ihtiyacınız olacak. Tek bir farkla; bu şarj aletini yanınızda taşımanıza gerek yok, bunun daha basit yolları var.

İlk ve en basit yol şarj kablosu kullanmak. Bu sayede otomobilinizi elektrik olan her yerde şarj edebilirsiniz. Bunun için şarj kablonuzu otomobilin bagajından çıkartıp önce prize sonra otomobile takmanız yeterli.

İkinci seçenek duvara monte edilebilir AC şarj istasyonları. Evinizde, apartmanınızda, sitenizde ve AVM'lerde kolayca bulabileceğiniz bu kutular sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kablonuzun bir ucunu şarj cihazına bir ucunu otomobilinizin şarj soketine takın. Eğer imkanınız varsa evinize bir tane edinmeniz en sağlıklı yoldur. Çünkü bu cihaz otomobilinizin prize takılan şarj kablosuna göre daha hızlı şarj olmasını sağlayacak şekilde yüksek akımla çalışır. Otomobilinizi bir şarj kablosuyla da şarj edebilirsiniz. Ancak biz daha hızlı ve güvenli bir şarj işlemi için duvara monte edilebilir şarj istasyonu öneriyoruz.

Son alternatif ise halka açık yerlerde bulunan yüksek performanslı DC şarj istasyonlarıdır. Diğer istasyonlara göre çok daha hızlı olduğu için otomobilinizin batarya doluluk oranını 25 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e çıkartacaktır.

Togg'un paylaştığı videoda "Türkiye Trugo'ya ait 600'den fazla noktada 1000 şarj ünitesine bağlı 2000 soket kullanıma geçecek. İster bu istasyonlardaki ister diğer markalara ait alternatif istasyonlardaki Tip 2 CCS soketli şarj kablosunu otomobilinize takarak şarj işleminizi başlatabilirsiniz" bilgisi veriliyor.

Videodaki bilgilendirme şöyle devam ediyor:

Bu istasyonlarda kablolar aynı benzin istasyonlarında olduğu gibi cihaza entegredir. Sizin ekstra kablo taşımanıza gerek kalmaz.

Şarj süreniz batarya kapasitesine, şarj cihazına ve şarj durumunuza göre değişiklik gösterir.

Ortalama olarak 300 kilometrelik bir menzili prize takılı şarj kablosuyla 24 saatte, duvara monte şarj istasyonunda 3 ila 6 saatte, yüksek performanslı DC şarj istasyonunda ise 30 dakikadan kısa bir sürede elde edebilirsiniz. Togg akıllı cihazınızı elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edebilirsiniz.