ARA
Bist 100
4923,91
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
19,2584
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0272
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
-0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,98
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi

Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak.

07 Nisan 2023 | 10:03
Son Güncellenme: 07 Nisan 2023 | 10:18
0
Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi.

Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035'e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV'den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.

Yatırıma katkı tutarının ÖTV'ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.

Öte yandan, tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.

Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,98 0,02%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4923,91 0,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2584 0,0135%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0272 0,0041%
  • EURO/USD 1,0919 -0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,24414 0,00924%
  • JAPON YENI 131,59 -0,15%
  • KANADA DOLARI 1,35047 0,09376%
  • RUS RUBLESI 82,51 1,0855%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Biotrend Enerji’ye yeni CEO
GERİ
İLERİ
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL