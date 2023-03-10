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  • Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Tofaş açıklamasına göre, Fiat’ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 500e "La Prima by Bocelli" versiyonu ile satışa çıktı. İşte Fiat 500e Türkiye satış fiyatı ve özellikleri...

10 Mart 2023 | 21:23
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Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Fiat’ın, 1957 yılında tanıttığı 500, Dante Giacosa tarafından tasarlanmıştı. Birinci nesil Fiat 500, 2'nci Dünya Savaşı’ndan sonra Fiat tarafından uygulanan geliştirme ve yenileme stratejisinden doğmuştu. 2007 yılında ikinci nesil Fiat 500, geçmiş tasarım çizgisiyle bağını koruyarak yollara çıktı. Bugün ise tamamen elektrikli versiyonu yollarda.

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Tofaş açıklamasında 500e'nin dünyaca ünlü tenor, Maestro Andrea Bocelli ve JBL ile iş birliği ile hayata geçen "La Prima by Bocelli" ile üstün bir ses deneyimi vadettiği ve JBL "Sanal Mekanlar" (müzik odam, kayıt stüdyom, opera salonu, açık hava mekanım) teknolojisiyle donatıldığı belirtildi.
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SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

FIAT 500e La Prima hatchback gövde tipi 869 bin 900 TL, 3+1 gövde tipi 899 bin 900 TL, cabrio gövde seçenekli versiyonu ise 929 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, "fiatonline" platformu ve showroomlarda yerini aldı.
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Açıklamada şu bilgiler veriliyor:
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-Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor
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-Lansmana özel, Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak ev tipi prizlere uyumlu Mod 2 şarj kablosunu da sunan yeni Fiat 500e’de 7,4 ve 22 kW'lık Wallbox çözümleri aksesuar ürün gamında satışa sunuluyor.
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-Yeni 500e'nin elektrik motoru 0 km/s'den 100 km/s'ye 9 saniyede çıkarken 0 km/s'den 50 km/s'ye 3,1 saniyede ulaşıyor.
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Fiat 500e hatchback ve 3+1 gövde tipleri, panoramik cam tavanıyla dikkati çekerken, cabrio gövde seçeneği, Fiat Monogram açılır tavan dokumasıyla ilk nesildeki bözellikleri standart olarak sunuyor. Ürün gamının üçüncü gövde seçeneği olan 3+1 ise ismini otomobilin sağ tarafındaki Magic Door olarak adlandırılan üçüncü kapıya sahip olmasından alıyor. 3+1, geriye doğru açılan kapısıyla arka koltuklara daha kolay erişim vadediyor.
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BATARYA GARANTİSİ

BATARYA GARANTİSİ

Fiat 500e satın alan müşterilere 8 yıl 160 bin kilometre batarya garantisi sunuluyor. Lansmana özel Mod 3 (Wallbox tipi) kabloya ilave olarak Mod 2 (Ev Tipi) şarj kablosu da hediye ediliyor. FIAT 500e sahipleri tüm bunların haricinde FIAT Yol Arkadaşım uygulaması üzerinden "Wat Mobilite" şarj istasyon gösterimi ve elektrikli araç dünyası hakkındaki bilgilere de erişebiliyor.
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'EN DOĞRU TARİH'

'EN DOĞRU TARİH'

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Fiat elektrikli araç yolculuğunun ilk kilometre taşı olan ikonik 500’ün tamamen elektrikli modelini mart ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşturuyoruz. 500e La Prima, premium ve benzersiz tasarım ruhunu koruyan bir otomobil. Ayrıca bir elektrikli otomobilin sessizliğini, JBL'nin “Sanal Mekanlar” deneyimiyle tamamlayarak kullanıcısına sunuyor." ifadelerini kullandı.
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Aytaç, "500e’yi Türkiye pazarı ile araç bulunurluğu bakımından en doğru tarihte buluşturduğumuza inanıyoruz. Sadece lansman döneminde değil, sonrasında da bulunurluk anlamında en iyi şartları sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Fiat 500e bu haftadan itibaren tüm FIAT bayileri ve markamızın online satış platformu 'fiatonline' üzerinden satışa sunuluyor. 500e La prima versiyonunu hatchback, 3+1 ve cabrio gövde tipleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Fiat 500e’nin Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve Fiat markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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