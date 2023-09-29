Elektrikli Hyundai IONIQ 6 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai'nin yeni elektrikli otomobili IONIQ 6 modelinin basın tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. IONIQ 6, çeşitli motor ve pil paketleri ile birlikte sunuluyor, iki farklı batarya seçeneği arasından tercih yapılabiliyor.



1 Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Günümüzdeki trend, elektrikli otomobiller. Hyundai markası olarak bu yönde çok önemli yatırımlar yaparak değişime öncülük ediyoruz. Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adeti geçti ve her yıl artarak devam ediyor. Biz de Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3,5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

2 Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Berkel, "Türkiye’de de elektrifikasyona geçiş tüm hızıyla devam ediyor ve biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere eşsiz bir mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza IONIQ 7’yi de ekleyerek hem EV pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz. Satışa sunduğumuz her yeni EV modelle beraber akıllara gelen ilk elektrikli markalardan biri olmak, en büyük arzumuz" dedi.

3 HEDEF YIL SONUNA KADAR 200 ADET Berkel, ayrıca yıl sonuna kadar 200 adet IONIQ 6 satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

4 D-SEDAN SEGMENTİNDE Toplantıda aktarılan bilgilere göre, D-sedan segmentinde konumlanan IONIQ 6, markanın E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai’nin Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirildi.

5 519 km menzil sunan 77,4 kWh batarya, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor. Arkadan itişli (RWD) veya dört tekerlekten çekişli (AWD) olarak tercih edilebilen IONIQ 6, 77.4 kWh’lik versiyonda 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor. IONIQ 6, 5,1 saniyede 0’dan 100 km/s'ye çıkabiliyor.

6 Açıklamaya göre Hyundai'nin bugüne kadar ürettiği en aerodinamik otomobil olan IONIQ 6, "Çift Renkli Ortam Aydınlatması", "Hıza Duyarlı İç Aydınlatma", "EV Performans Ayarları" ve "Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD)" gibi özelliklere sahip.

7 IONIQ 6, marka tasarımcılarının "Duygusal Verimlilik" olarak tanımladığı temiz ve basit hatlar üzerine tasarlanmış.

8 IONIQ 6'nın koza şeklindeki iç kısmında rahat bir ortam hedeflenmiş.

9 DİZ MESAFESİ Otomobilde 2 bin 950 mm'lik uzun bir dingil mesafesi dikkati çekiyor.

10 Açıklamaya göre mühendisler otomobilde daha fazla ferahlık yaratmak için iç, ön ve arka kısımları genişletti.

11 İÇ MEKAN Modelin iç mekanı ise merkezi olarak konumlandırılmış bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranına sahip. Köprü tipi orta konsol bulunuyor.

12 800 volt şarj ve Araç Güç Kaynağı (V2L) IONIQ 6'nın E-GMP mimarisi, standart olarak 400 ve 800 volt şarj altyapılarını destekleyebiliyor. Açıklamada "Otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor. IONIQ 6, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla yalnızca 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor ve 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor. IONIQ 6 kullanıcıları, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor veya anlık olarak dilediği zaman çalıştırabiliyor" bilgisi veriliyor.

13 SATIŞ FİYATI NE KADAR? Standart menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 640 bin lira olarak belirlenirken, uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 2 milyon 775 bin lira olarak açıklandı.

14 FİYATLAR 111 kW 4x2 Progressive: 1.640.000 TL 239 kW 4x4 Progressive: 2.775.000 TL

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