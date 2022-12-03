Elektrikli Mokka Türkiye'de ön satışa sunuldu: Satış fiyatı ve özellikleri

Opel, geçen yıl satışa sunduğu Mokka’nın elektrikli versiyonunu Türkiye’de sınırlı sayıda adetle ön satışa sundu. Opel açıklamasına göre Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, Aralık 2022 itibarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlıyor ve Mokka-e, 327 kilometrelik (km) WLTP menziline sahip.



Opel açıklamasına göre Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, Aralık 2022 itibarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlıyor ve Mokka-e, 327 kilometrelik (km) WLTP menziline sahip.

17 BAYİDE SINIRLI SAYIDA ADET

Opel'e göre Mokka-e, markanın 2028 yılına kadar yalnızca elektrikli modeller üretme taahhüdü için çok önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri’de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.

ELEKTRİKLİ MOKKA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Mokka-e 909 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıkıyor.

Opel Mokka-e için 8 yıl/160 bin km batarya garantisi; lansman dönemine özel olarak 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay 0 faiz finansman kampanyası gibi seçenekler sunulduğunu duyurdu.

ARACIN ÖZELLİKLERİ NE?

Açıklamada araçla ilgili şu bilgiler verildi:

Açıklamaya göre, Mokka-e’de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, 327 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili vadediyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılıyor. Pilin yüzde 80’ini 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e’de standart olarak yer alıyor. Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor"

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU

Opel ayrıca Mokka-e’de kullanıma sunulan elektromotorun 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork ürettiğini; sürüş sırasında "Normal, Eko ve Spor" olmak üzere üç farklı sürüş modundan birinin seçilebildiğini; 0’dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e'nin 0’dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaştığını" duyurdu.