Elektrikli otomobillere ilgi arttıkça doğan yeni sektör

CNBC'in haberine göre gelişmekte olan bir sektör içten yanmalı araçları elektriğe dönüştürerek onlara yeni bir hayat ve güç kazandırıyor.

EV West'in kurucusu ve CEO'su Michael Bream CNBC'ye verdiği demeçte şu an üzerinde çalıştıkları 1976 model bir BMW 2002'yi gösteriyor ve "Bu bir 1976 BMW 2002. Sürmesi gerçekten eğlenceli ama güçsüz bir araba. Özel bir müşteri, bu aracı 550 beygir gücündeki Tesla tahrik ünitesi ile elektrikli hale getirilmesini istiyor" diyor.

CNBC'ye göre Bream'in Kaliforniya'daki dükkânı, elektrikli araç dönüşümünün ilk öncülerinden biri ve o kadar popüler hale geldi ki, kapıdan içeri girmek için dört ila beş yıl beklemek gerekiyor.

90'LARDA BİLGİSAYARLA İLGİLENMEK GİBİ

Bream, "Şu anda elektrikli otomobillerle ilgilenmek, 90'larda bilgisayarlarla ilgilenmek gibi bir şey... Sürdürülebilir yakıtlara geçişin, otomobil kültürünün bir parçası olan insanlar ve otomobil meraklıları için eğlenceli olmasını istiyoruz" dedi.

KENDİN YAP GRUPLARI

Habere göre dönüşüm atölyelerine ek olarak, bu projeleri kendi başlarına üstlenen ve hızla büyüyen bir Kendin Yap topluluğu da var. Haberde 14 yaşındaki Frances Farnam ile babasının 1976 model Porsche 914'ü dönüştürmeye çalışma serüveni de anlatılmış. CNBC'nin haberine 914 internet topluluğu ona ve babasına tüm süreç boyunca yardımcı olmuş. Elektrik sistemleriyle nasıl çalışacağını öğrenmek için, elektrikli araç satış sonrası mağazası Legacy EV'de bir kursa katılmış ve kursta dönüşüm yapmanın incelikleri öğretilmiş.

YENİ DOĞAN EKOSİSTEM

Habere göre satış sonrası ekosistemi de kendi elektrikli otomobilini yapmak isteyen insanları desteklemek için EV odaklı parçalarla yükselişte gibi görünüyor. Ford ve GM elektrikli araç dönüşümleri için bileşenler sunuyor ve bu alana giren başka şirketler de var.