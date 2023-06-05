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Elektrikli rekabet: Tesla Model S, Nürburgring rekorunu geri aldı

Porsche Taycan ile Tesla Model S arasındaki Nürburgring rekabeti devam ediyor. Tesla'nın açıklamasına göre rekor bir kez daha el değiştirdi.

05 Haziran 2023 | 13:10
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Elektrikli rekabet: Tesla Model S, Nürburgring rekorunu geri aldı

Tesla ve Porsche, son yıllarda elektrikli araçlar kategorisinde Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde kıyasıya bir rekabet içinde. Rekor sürekli el değiştiriyor. Bu kez Tesla Model S Plaid'in pist paketi Nürburgring pistinde elektrikli araçlar kategorisinde tur rekorunu geri aldı.

Chip Online'ın aktardığı habere göre Cuma günü, Pist Paketi ile donatılmış bir Model S Plaid, 20.832 kilometrelik turu 7 dakika 25,231 saniyede tamamladı. Bu tur süresi, Porsche Taycan Turbo S tarafından geçen yıl kırılan 7 dakika 32 saniyelik rekoru geride bıraktı. Bu zamanlama aynı zamanda Model S'in ilk denemesinde ulaştığı hızdan yaklaşık 10 saniye daha iyi.

Elon Musk, Cuma günü twitter'dan paylaştığı mesajda "Tebrikler Tesla Plaid yarış takımı!" dedi.

Model S Plaid Pist Paketi yaklaşık 320 km/s hıza ulaşabiliyor. Cuma günü, yeni tur rekorunu kıran Model S pisti ortalama 165 km/s hız ile bitirdi. Tesla Model S Plaid pist paketinin ulaştığı en yüksek hızı ise 289 km/s oldu. Model S'nin Tesla tarafından yayınlanan videosu aracın yuvarlak bir direksiyon simidine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, Model S Plaid'in 2021'deki rekor kıran modelinden farklı. İki yıl önce rekoru kıran Model S Plaid, birçok kişinin güvenli ve pistte sürüş için etkili olmadığını düşündüğü boyunduruk direksiyon içeriyordu.

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