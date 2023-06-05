Tesla ve Porsche, son yıllarda elektrikli araçlar kategorisinde Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde kıyasıya bir rekabet içinde. Rekor sürekli el değiştiriyor. Bu kez Tesla Model S Plaid'in pist paketi Nürburgring pistinde elektrikli araçlar kategorisinde tur rekorunu geri aldı.

Chip Online'ın aktardığı habere göre Cuma günü, Pist Paketi ile donatılmış bir Model S Plaid, 20.832 kilometrelik turu 7 dakika 25,231 saniyede tamamladı. Bu tur süresi, Porsche Taycan Turbo S tarafından geçen yıl kırılan 7 dakika 32 saniyelik rekoru geride bıraktı. Bu zamanlama aynı zamanda Model S'in ilk denemesinde ulaştığı hızdan yaklaşık 10 saniye daha iyi.

Beat previous record by >8 seconds! pic.twitter.com/BLtZV9WGYM — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

Elon Musk, Cuma günü twitter'dan paylaştığı mesajda "Tebrikler Tesla Plaid yarış takımı!" dedi.

Model S Plaid Pist Paketi yaklaşık 320 km/s hıza ulaşabiliyor. Cuma günü, yeni tur rekorunu kıran Model S pisti ortalama 165 km/s hız ile bitirdi. Tesla Model S Plaid pist paketinin ulaştığı en yüksek hızı ise 289 km/s oldu. Model S'nin Tesla tarafından yayınlanan videosu aracın yuvarlak bir direksiyon simidine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, Model S Plaid'in 2021'deki rekor kıran modelinden farklı. İki yıl önce rekoru kıran Model S Plaid, birçok kişinin güvenli ve pistte sürüş için etkili olmadığını düşündüğü boyunduruk direksiyon içeriyordu.